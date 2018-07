Beloning voor scholen die omgeving proper houden 05 juli 2018

Vijf scholen in Mol hebben een financiële beloning gekregen voor hun deelname aan 'Operatie Proper', een initiatief van IOK Afvalbeheer. . "De deelnemers gingen een paar vastgelegde uitdagingen aan, zoals het regelmatig opruimen van de eigen terreinen en de directe omgeving. Daarnaast kozen ze eigen actiepunten: van een vuilbak-steward aanduiden tot een sociale mediacampagne om hun inspanningen tegen zwerfvuil in de kijker te plaatsen. De deelnemers konden zo eigen accenten leggen die voor hen haalbaar waren", zegt schepen voor Milieu Peter Van Rompaey. De vrije basisschool in Wezel (foto) kreeg een cheque van 1.308 euro. De andere scholen zijn gemeentelijke basisschool Rauw De Zandloper (513 euro), vrije basisschool Millegem Millekemol (1.140 euro), gemeentelijke basisschool Ezaart Mozawiek (1.113 euro), en OKAN KSOM - onthaalklas anderstalige nieuwkomers (150 euro).





(JVN)