Bejaarde vrouw (88) gewond na diefstal met geweld 09 maart 2018

Aan Achterbos in Mol is donderdagvoormiddag rond 10.30 uur een 88-jarige vrouw gewond geraakt bij een diefstal met geweld. De vrouw, S.L., werd ter hoogte van het KBC-bankkantoor benaderd door een man. Die probeerde brutaal de handtas uit de handen van de dame te rukken. De vrouw verweerde zich fel, maar is daarbij ten val gekomen. De dader is uiteindelijk met de handtas weg gevlucht. De vrouw werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. (JVN)