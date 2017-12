Basisschool Klim-Op schenkt 250 euro aan Kom op tegen Kanker 02u47 9 Foto VDV

De gemeentelijke basisschool Klim-Op overhandigde op 20 december een cheque van 250,37 euro aan het Mols Comité Kom op tegen Kanker. De cheque was het resultaat van een wafelenbak die de leerkrachten samen met de leerlingen organiseerden. De wafelenbak paste binnen de lessen levensbeschouwing waar gedurende twee weken gewerkt werd rond het thema 'ziek zijn'. Tijdens deze lessen werden de kinderen aangespoord om na te denken over 'ziek zijn'. De leerkrachten koppelden ook een goed doel aan dit project: een wafelenbak ten voordele van Kom op tegen Kanker. De kinderen bakten samen met de leerkrachten wafels en verkochten ze tijdens de speeltijden. In aanloop naar 'De Warmste Week' kon zo iedereen zijn steentje bijdragen aan dit initiatief.





(CVB)