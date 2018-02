Basiscursus iPad in Ten Hove 27 februari 2018

In lokaal dienstencentrum Ten Hove in Mol vindt op dinsdag 20 maart een gratis basiscursus iPad plaats. "In deze cursus wordt de algemene basisbesturing van de iPad (Apple) uitgelegd met daarbij ook handige apps die je zeker kan gebruiken", zegt OCMW-voorzitter Wim Caeyers. Deelname voor de cursus van 18.30 uur tot 21.30 uur is gratis. Inschrijven kan tot en met woensdag 7 maart via 0499/71 .70.69 of lodevanrooy@gmail.com. Deelnemers brengen zelf een iPad mee. De workshop wordt georganiseerd door leerlingen van 6STW Rozenberg in samenwerking met DigiWeten. (JVN)