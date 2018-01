Auto vat vuur 23 januari 2018

Op het Santo Tomasplein in Mol is zondagochtend brand uitgebroken aan een auto. De bestuurder wilde de dierenmarkt in Mol bezoeken toen het gebeurde. Hij probeerde de vlammen nog zelf te doven, maar uiteindelijk moest toch de brandweer erbij gehaald worden. (JVN)