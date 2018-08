Auto tegen camion en in haag 03 augustus 2018

De 40-jarige B.C uit Dessel is donderdagochtend rond 4.30 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Turnhoutsebaan in Mol. Het slachtoffer botste met haar auto tegen een vrachtwagen. Daarna belandde het voertuig in een haag aan de overkant van de straat. De vrouw is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)