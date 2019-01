Auto over de kop na aanrijding op Zuiderring: twee gewonden JVN

07 januari 2019

12u58 3

Op het kruispunt van de Zuiderring met de Schooldreef in Mol zijn zondag rond 15.45 uur een auto en een bestelwagen op elkaar gebotst. Eén van de voertuigen wilde de Zuiderring oversteken en werd daarbij in de flank geraakt. Het aangereden voertuig ging over de kop en belandde in de gracht. De 34-jarige C.V.R. uit Balen en een 5-jarig jongetje zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Mol.