Appartementen in de plaats van brandweerkazerne 06 februari 2018

Projectontwikkelaar Pluym-Van Loon uit Ravels heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een groot bouwproject voor de site van de oude brandweerkazerne tussen de Edmond Van Hoofstraat, het Achterpad en de Schansstraat. Voor het project sneuvelen naast de oude brandweerkazerne ook twee woningen in de Edmond Van Hoofstraat. De ontwikkelaar heeft plannen ingediend voor de bouw van 26 appartementen, twee handelspanden, 34 ondergrondse parkeergarages, tien parkeerplaatsen op de gelijkvloerse verdieping en een fietsenberging. Buurtbewoners krijgen van de ontwikkelaar tekst en uitleg op dinsdag 13 februari om 19 uur in Hotel Corbie in de Corbiestraat. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 2 maart. (VTT)