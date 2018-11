Anonieme politiepatrouille ziet 10 overtredingen Jef Van Nooten

13 november 2018

19u58 1 Mol Een anonieme verkeerspatrouille van de politie in Mol heeft maandag 10 overtredingen vastgesteld. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs afgeven omdat hij onder invloed van alcohol was.

De patrouille hield zowel toezicht in Mol, Balen als Dessel, maar alle inbreuken werden vastgesteld op Mols grondgebied.

“De aard van de inbreuken waren erg verschillend. In Postel hield een bestuurder zich niet aan de maximum toegelaten snelheid. Aan Den Diel negeerde een bestuurder het rood licht. En in de Gasthuisstraat, de Chrysantenlaan en de Lichtstoetstraat werd een parkeerovertreding vastgesteld”, vertelt een woordvoerder van de politie in Mol. “Aan de werken in de Martelarenstraat negeerde een vrachtwagenchauffeur het verbodsbord voor vrachtvervoer van +3,5 ton. Aan Den Donk werd een automobilist betrapt op bellen achter het stuur en aan de Turnhoutsebaan werd een boete uitgeschreven voor het niet dragen van de gordel. Ter hoogte van Ginderbuiten liep een bestuurder tegen de lamp die te diep in het glas had gekeken, geen gordel droeg én niet in regel was met het keuringsbewijs.”