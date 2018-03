Alegria opent derde Open Huis in Kempen 30 maart 2018

03u00 0 Mol De vzw Alegria heeft gisteren een Open Huis geopend in de voormalige kantoren van de politie in Mol. Kankerpatiënten en hun naasten kunnen er terecht voor een gesprek, verwensessies of een workshop. Het Open Huis is twee dagen per week open.

In de voormalige kantoren van de politie aan de Molenhoekstraat in Mol is donderdag het Open Huis van de vzw Alegria geopend. Elke maandag en donderdag (van 9.30 tot 16.30 uur) staan goed opgeleide vrijwilligers er klaar om kankerpatiënten en hun naasten te ontvangen voor een gesprek, lotgenotencontacten, verwensessies of workshops. "Het Open huis zorgt voor een luisterend oor, maar ook voor kracht om met kanker om te gaan", zegt Mols schepen voor Volksgezondheid Christophe Verdonck. "De werking steunt op vrijwilligers."





29 inwoners volgden een intensieve vorming die georganiseerd werd door Kom op tegen Kanker. "De vrijwilligers maakten tijdens de vorming kennis met de werking van een Open huis, maar ook met de ziekte en het ziekteproces", aldus nog Verdonck. "Ze leerden hoe patiënten kanker ervaren en op welke manier ze hen en hun naasten kunnen ondersteunen tijdens hun vrijwilligerswerk."





Het Open Huis blijft tot aan het einde van dit jaar in de voormalige politiekantoren. "Nadien krijgt het Open huis een definitieve stek in het pand op de hoek van de Edmond Van Hoofstraat en de Gasthuisstraat vlakbij het Heilig Hartziekenhuis." Ook in Turnhout en Herentals zijn er al inloophuizen van Alegria. (JVN)