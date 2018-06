Al 1.500 zichtbare huisnummers uitgedeeld 21 juni 2018

De campagne rond duidelijk zichtbare huisnummers is een groot succes in Mol. Op een dikke maand tijd werden al 1.500 huisnummers aangevraagd en uitgedeeld. "Sinds half mei voert het gemeentebestuur campagne rond duidelijk zichtbare huisnummers", zegt schepen voor Bevolking Wim Caeyers.





"Inwoners die geen duidelijk huisnummer hebben, kunnen er gratis één aanvragen. De campagne is een groot succes: een bewoonster uit de Hoogstraat mocht het 1.500ste huisnummer in ontvangst nemen." Inwoners die geen duidelijk zichtbaar huisnummer hebben, kunnen er gratis één aanvragen via www.gemeentemol.be/gratishuisnummer. De dienst bevolking stuurt het huisnummer op. (JVN)





Wie niet de mogelijkheid heeft





om het huisnummer online





aan te vragen, kan bellen





naar het nummer 014/33.07.11.