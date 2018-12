ACV vindt regeringsbeleid nogal zuurtjes Kristof Baelus

14 december 2018

11u46 0 Mol "Regering en werkgevers hebben de mond vol over werkbaar werk maar vandaag voert die regering een asociaal beleid. Met langer werken en minder mogelijkheden om het vanaf 55 jaar wat rustiger aan te doen”, vindt vakbond ACV. Daarom delen haar leden zuurtjes uit in het station van Mol.

Onder het motto ‘met een zuur snoepje omwille van het asociale regeringsbeleid’ deelde het ACV vrijdag vanaf 6 uur ‘s morgens zuurtjes aan het station van Mol. Omstreeks 8.30 uur trokken ze naar het ziekenhuis. “ We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en informeren”, zegt Wieter Mariën van het ACV.

De actievoerders delen pamfletten uit en sensibiliseren de reizigers. Ook krijgen ze een zakje zuurtjes als symbool voor de ‘zure’ regeringsmaatregelen: de indexsprong, die de koopkracht heeft aangetast, de grotere flexibiliteit en de hogere werkdruk voor werknemers, de afbraak van de eindeloopbaanregeling en de lagere lonen en onzekere contracten voor jongeren. Vanaf januari 2019 kan een landingsbaan pas vanaf 60 jaar en zullen vrouwen 35 en mannen 41 jaar moeten werken om op 62 jaar op brugpensioen te kunnen gaan. “Dat pikken we niet”, klinkt het bij het ACV.

De reizigers in het station van Mol zijn het vaak eens met de actievoerders “Ik vind het raar dat men zegt dat er te weinig geld is voor alle pensioenen, maar werkgevers krijgen wel korting op hun RSZ. Alle mensen, rijk of niet, zouden evenveel belastingen moeten betalen”, zegt pendelaarster Lisa Helsen.

In de Kempen kunnen de acties voor heel wat hinder zorgen, zo wordt er gestaakt in veel bedrijven en sommige zullen zelfs dicht zijn. Bussen en treinen kunnen onregelmatig rijden.