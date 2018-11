Achterbos denkt na over toekomst kerkgebouw Jef Van Nooten

29 november 2018

14u35 2 Mol In het Molse gehucht Achterbos hebben woensdagavond zo’n vijftig inwoners verzameld om na te denken over de toekomst van het kerkgebouw. “Het traject start vanaf een wit blad. Geen enkele mogelijkheid wordt in deze fase uitgesloten”, zegt burgemeester Paul Rotthier.

De vijftig inwoners verzamelden in basisschool De Toren. De aanwezigen kregen eerst een presentatie over het kerkenplan en de gefaseerde aanpak van het herbestemmingstraject. “Nadien werd aan verschillende werktafels nagedacht over behoeftes van het gehucht aan publieke infrastructuur en de mogelijke rol die het kerkgebouw hierin zou kunnen spelen”, vertelt Paul Rotthier. “Dit traject start vanaf een wit blad. Geen enkele mogelijkheid wordt in deze fase uitgesloten. Alle kansen worden gegeven aan lokale, publieke initiatieven. De inwoners en verenigingen van Achterbos krijgen de komende weken en maanden de ruimte om verder na te denken en onder elkaar te praten over eventuele ideeën en mogelijkheden. De herbestemming op zich zal meerdere jaren in beslag nemen.”

Ook een delegatie van Actie M.I.N zat mee rond de tafels, De vereniging gebruikt de kerk op dit moment voor opslag en verdeling van goederen aan hun kansarme doelgroep. “Het gemeentebestuur engageert zich in elk geval om de vereniging te ondersteunen bij de zoektocht naar een nieuwe geschikte locatie, wanneer dit in de toekomst nodig zou zijn”, vervolgt burgemeester Rotthier.

Na de brainstormsessie werden enkele eerste gezamenlijke conclusies getrokken. “De verenigingen zijn vrij tevreden over de bestaande publieke infrastructuur die in het gehucht aanwezig is. De parochiezaal voldoet nog aan de huidige noden”, besluit Paul Rotthier. “De aanwezigen vonden het belangrijk om de herbestemming van de kerk te bekijken vanuit een breder ruimtelijk kader, waarin zowel de site van de school, de parochiezaal, de parkeermogelijkheden als de petanqueterreinen vervat zitten. Op die manier wordt de herbestemming van de kerk een belangrijke motor voor de gewenste verdere ontwikkeling of herinrichting van de dorpskern.”

Mogelijke ideeën, vragen en opmerkingen kunnen nog worden ingediend voor 1 maart. Op dinsdag 7 mei vindt een volgende samenkomst plaats.