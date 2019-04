78 vrijwilligers leren levens redden in Ten Hove Jef Van Nooten

08 april 2019

12u17 2 Mol In Mol hebben 78 inwoners deelgenomen aan de cursus ‘levensreddend handelen’ in het lokaal dienstencentrum in Ten Hove.

“In groepjes van ongeveer 15 personen verdiepten ze zich in reanimatietechnieken en het toedienen van eerste hulp”, vertelt schepen voor Samenlevingsopbouw Lieve Heurckmans. “Heel wat van onze vrijwilligers komen dagelijks in contact met ouderen en kinderen. Snel en accuraat reageren in een noodsituatie kan levens redden. Daarom bood het gemeentebestuur hen de mogelijkheid aan om deze cursus gratis te volgen.”

De workshop werd gegeven door medewerkers van het Vlaams Kruis vzw.