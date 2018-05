75 pv's voor foutparkeren 08 mei 2018

De politie in Mol heeft zondag tijdens een verkeercontrole in het centrum van Mol 75 overtredingen vastgesteld met betrekking tot foutparkeren. "We betrapten ook één bestuurder op te snel rijden en het niet-verlenen van voorrang. Twee bestuurders droegen geen gordel", vertelt een woordvoerder van de lokale politie. (JVN)