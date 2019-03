64 nieuwe assistentiewoningen op komst (en dat is met de vergrijzing niets te vroeg) Wouter Demuynck

13 maart 2019

17u34 0 Mol Weldra krijgt Mol er 64 gloednieuwe assistentiewoningen bij op de hoek van de Bergstraat en de Guido Gezellestraat, vlak bij het centrum. Die zijn broodnodig, want binnen tien jaar zal Mol meer dan 2.000 65-plussers extra tellen. Met een ontmoetingsplek op het gelijkvloers en een grote binnentuin wordt er sterk ingezet op sociale cohesie. Begin april zullen de eerste bewoners hun intrek in de woningen kunnen nemen.

Vandaag telt Mol 7.273 65-plussers, wat neerkomt op 19,9 procent van de totale bevolking. Verwacht wordt dat dat aantal de komende tien jaar nog zal stijgen met 2.153 65-plussers naar 9.426, oftewel 24,2 procent van de totale bevolking. Toch zijn er momenteel amper 76 erkende assistentiewoningen per 1.000 65-plussers beschikbaar in Mol. De Antwerpse projectontwikkelaar Solid Wonen speelt nu in op dat tekort en bouwt in samenwerking met aannemer DCA het woonproject Gaudium-Mol: 64 nieuwe assistentiewoningen op de hoek van de Bergstraat en de Guido Gezellestraat.

Gulden middenweg

“Als je heel je leven zelfstandig hebt gewoond, is het niet evident om naar een woonzorgcentrum te gaan waar alles volgens een vast schema gebeurt. Een assistentiewoning is de gulden middenweg, waarbij je als oudere bewoner alle vrijheid hebt om te doen wat je wil, wanneer je het wil, maar tegelijk ook praktische en medische ondersteuning krijgt indien nodig. Blijvende sociale integratie en zelfstandigheid van oudere of zorgbehoevende personen is iets dat we in Mol absoluut willen stimuleren. Dit nieuwe complex biedt daarop zeker een antwoord”, zegt schepen van Woonbeleid André Verbeke (N-VA).

De assistentiewoningen liggen pal aan het centrum van Mol, op een kilometer afstand van de markt. Het woonproject telt vier woonlagen en ligt op een terrein van 3.485 vierkante meter. Op het gelijkvloers bevindt zich een cafetaria met een groot buitenterras. Tevens bouwt de ontwikkelaar een grote binnentuin met een petanquebaan, moestuin, zitbanken en speeltuigen voor kinderen. “We willen inzetten op menselijke zorg en sociale cohesie”, gaat Kris Borgers van Solid Wonen verder. “Het is onze missie om senioren gelukkiger te maken. Met een sociaal en warm nest leven zij ook langer. Zo wordt de ontmoetingsplek op het gelijkvloers voor hen een tweede thuis .”

Op de site zal woonassistentie van Familiehulp beschikbaar zijn voor de bewoners. Er is vaste woonassistentie voorzien tijdens de kantooruren en back-up indien nodig vanuit Familiehulp Turnhout. “Onze woonassistenten zullen hét aanspreekpunt zijn voor de bewoners van Gaudium-Mol. Ze kunnen bij hen terecht met al hun vragen over wonen en leven op de site”, vertelt Chantal Van Den Plas, directeur van Familiehulp regio Turnhout. “De woonassistenten zullen de nodige administratie voor de bewoning mee in orde maken en zullen hen wegwijs maken betreffende de sociaal–culturele activiteiten in Mol. Bij welke clubs kunnen ze zich aansluiten? Welk vrijwilligerswerk kunnen ze doen? Ook met vragen rond zorg kunnen bewoners bij de woonassistenten terecht.”

Opendeurdag

Op 17 maart - de nationale Dag van de Zorg - zal de projectontwikkelaar de deuren van Gaudium-Mol voor de eerste keer openstellen voor het grote publiek. De verkoopprijzen voor een assistentiewoning beginnen al vanaf 226.000 euro, wie kiest voor huren moet op 38 euro per dag rekenen. De eerste bewoners zullen er begin april hun intrek kunnen nemen.