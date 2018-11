60-jarigen vieren feest in Ten Huize Foets Jef Van Nooten

19 november 2018

Alle zestigjarigen die momenteel in Mol wonen, werden onlangs uitgenodigd op een feest in Ten Huize Foets. Alle Mollenaars die in 1958 geboren, konden mee komen vieren. “Het comité 60-jarigen zorgde, in samenwerking met het gemeentebestuur, voor een geweldig feest in Ten Huize Foets in Millegem. De 235 deelnemers, 60-jarigen met hun partners, genoten van het gezellig samenzijn, de praatjes, het walking dinner en de swingende dansavond”, zegt schepen voor Feestelijkheden Kathleen Deckx. “Het feest van de 60-jarigen is al meer dan 25 jaar een traditie in onze gemeente. Doel is vroegere vrienden samen te brengen om gezellig bij te praten over de voorbije jaren.”