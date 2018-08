55 personen met handicap winnen medaille voor bowlen 29 augustus 2018

In totaal 55 personen met een handicap hebben zaterdag deelgenomen aan het jaarlijkse bowlingtornooi in bowling Eden in de Graaf de Broquevillestraat in Mol. Het tornooi is een initiatief van de Molse Adviesraad voor Personen met een Handicap en Mispo. "Het deelnemersveld bestond uit rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden en mensen met een mentale handicap", zegt schepen voor Sociaal Beleid Tomas Sergooris. "Het werd een gezellige en sportieve namiddag. In elke competitie streden de deelnemers voor een gouden, een zilveren en een bronzen medaille. Maar ook voor wie naast het podium viel, was een medaille voorzien."





(JVN)