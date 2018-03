52 bezwaarschriften tegen ontgravingen kerkhof Rauw 01 maart 2018

03u02 0 Mol Een ontwerper gaat een definitief plan opstellen voor de heraanleg en verfraaiing van de begraafplaats Rauw. Graven van meer dan 30 jaar oud kunnen ontgraven worden. In de plaats komt een gedenkplaat met vermelding van alle namen. 52 nabestaanden dienden een bezwaarschrift in.

De huidige begraafplaats van Rauw kampt met een ernstig plaatsgebrek. Daardoor zijn klassieke begravingen binnenkort niet meer mogelijk en is er geen plaats voor een nieuw columbarium, urneveld en strooiweide. Het gemeentebestuur koos daarom voor een heraanleg van de begraafplaats. Nu het openbaar onderzoek naar de graven ouder dan 30 jaar op de begraafplaats Rauw is afgerond, start de ontwerper met het uitwerken van een definitief plan voor de herinrichting", zegt schepen voor Begraafplaatsen Tessa Knaeps. "Om de uitgewerkte plannen te realiseren, moet er ruimte gecreëerd worden. Dit betekent dat alle graven ouder dan 30 jaar - waarvoor de concessie is verstreken - in aanmerking komen voor ontgraving."





Vooraleer een ontgraving kan plaatsvinden, is er een bekendmakingsplicht. Eind 2016 werden informatiebordjes aan elk graf geplaatst om de intentie tot ontgraven aan te geven. "Dat bordje bleef minstens een jaar staan. Daardoor kregen nabestaanden tot 1 januari 2018 de kans om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de voorziene verwijdering of verplaatsing", aldus nog Tessa Knaeps.





238 oude graven

"Door het indienen van een bezwaarschrift tegen verwijdering, nemen de nabestaanden een onderhoudsplicht op zich. Wanneer de grafzerk verwaarloosd wordt, krijgt het gemeentebestuur de mogelijkheid om het graf op kosten van de nabestaanden te verwijderen."





In totaal kwamen 238 oude graven in aanmerking voor verwijdering. 52 nabestaanden dienden een bezwaarschrift in. "Wanneer de ontgravingen door een gespecialiseerde aannemer zijn uitgevoerd, kan de verfraaiing en herinrichting van de begraafplaats starten. De herinrichting moet de begraafplaats transformeren in een serene en authentieke plaats. Toegankelijkheid, door de aanleg van verharde paden vormt een prioriteit. Ook komt er een centrale afscheidsruimte met een overkapping." (JVN)





