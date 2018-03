400.000 euro verbeurd verklaard na gesjoemel met oldtimers 31 maart 2018

03u09 0 Mol Een 49-jarige man uit Mol riskeert een celstraf van 40 maanden voor zijn betrokkenheid in een handeltje van oldtimers en gestolen voertuigen. "Eigenlijk is het heel simpel: hij kocht voertuigen aan, wist dat er iets mee aan de hand was maar verkocht ze toch verder", vatte de procureur samen. In totaal werd maar liefst 406.000 euro verbeurd verklaard.

Naar eigen zeggen kocht de spilfiguur zijn voertuigen op een camperbeurs in het Nederlandse Maastricht. "Daar liep een internationaal publiek, ik vond dat allemaal niet zo vreemd", vertelde hij. De bal ging aan het rollen in september 2014 bij een controle van een BMW in het Limburgse As. Er was iets louche aan de hand met enkele gestolen Porsches, Jaguars, Mercedessen, Ferrari's en een Corvette. "Er waren verschillende gestolen wagens doorverkocht en dat zorgde voor gigantische voordelen. Het is duidelijk dat er zoveel mogelijk onduidelijkheid moest zijn. Als je als handelaar in zo'n zaakjes stapt, weet je dat de herkomst van die voertuigen stinkt. Zo duiken er bij verkopen in 2013 namen op van personen die in 2002 al overleden waren", verduidelijkte de procureur.





"De heling is niet bewezen: de wagens werden gekocht én verkocht voor een eerlijke som", aldus raadsman Harry Claes, die voor de vrijspraak gaat. "Dat mijn cliënt vanuit Belize het vliegtuig nam toen hij hoorde dat er een onderzoek liep, toont aan dat hij niet schuldig is." Naast de man uit Mol, riskeert een manusje- van-alles 24 maanden cel. Voor twee andere betrokkenen werd een celstraf van één jaar gevraagd. De burgerlijke partijen vragen 200.000 euro. Vonnis op 27 april. (BVDH)