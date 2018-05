40 maanden cel voor overvaller benzinestations 16 mei 2018

De gewapende overvaller die in maart twee benzinestations viseerde in Mol heeft een effectieve gevangenisstraf van 40 maanden gekregen. De 29-jarige Marc K. pleegde op 16 maart eerst een overval bij Texaco in Mol-Ginderbroek, de dag nadien bij Total aan de Turnhoutsebaan in Mol. Hij maakte respectievelijk 795 euro, en 1.880 euro en sigaretten buit. Op 17 maart wandelde hij ook gewapend fruitmarkt Cools binnen, maar daar moest hij zonder buit weer afdruipen. Enkele straten verderop werd hij overmeesterd door getuigen. "Enkele maanden voordien was hij al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij kreeg toen een voorwaardelijke straf, maar dat maakte duidelijk geen indruk. Nu moet er een voldoende krachtig signaal worden gegeven", motiveert de rechter de 40 maanden effectieve celstraf. De man moet ook een totale schadevergoeding betalen van 8.460 euro. (JVN)