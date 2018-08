4 procent niet-Belgen stemt mee 25 augustus 2018

Ongeveer 90 niet-Belgen hebben zich in Mol geregistreerd om een stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingsjaren, maar procentueel blijft het een laag aantal. "In onze gemeente wonen zo'n 2.200 niet-Belgen die aan de juiste voorwaarden voldoen om hun stem uit te brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen", zegt schepen voor Bevolking Wim Caeyers. 'Dit jaar registreerden een 90-tal niet-Belgen zich om hun stem uit te brengen. Dat is opvallend meer in vergelijking met de voorgaande jaren. De voorbije drie verkiezingsjaren registreerden telkens een 40-tal niet-Belgen zich om hun stem uit te kunnen brengen." Meer dan een verdubbeling, maar wel nog altijd maar 4 procent van het aantal niet-Belgen dat zich kon registeren. (JVN)





