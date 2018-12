4.700 vrijwilligers krijgen bedankkaartje Jef Van Nooten

05 december 2018

14u05 2 Mol In totaal 4.700 vrijwilligers uit Mol ontvangen deze week een bedankkaartje. Dat gebeurt naar aanleiding van de internationale dag van de vrijwilliger.

De gemeente Mol gaf verenigingen de kans om bedankkaartjes te bestellen die de dienst Samenlevingsopbouw speciaal voor deze gelegenheid liet drukken. “Maar liefst 28 interne diensten en 84 externe organisaties bestelden samen 4.700 kaartjes. Een recordaantal, dat bewijst hoeveel de inzet van ons vrijwilligers betekent”, vertelt OCMW-voorzitter Wim Caeyers.

Ongeveer 1 op 7 Vlamingen doet vrijwilligerswerk. Als we deze cijfers toepassen op de gemeente Mol, geldt dit voor 5.142 inwoners. “Allemaal verdienen ze een dikke pluim. En dat hebben de verenigingen goed begrepen. Met molvrijwilligt.be ondersteunt het lokaal bestuur vrijwilli­gersorganisaties, voornamelijk bij het makkelijker werven van vrijwilligers. Daarnaast informeert en adviseert zij vrijwilligers en organi­saties graag over de vrijwilligerswetgeving. Eenmaal per jaar organiseren we ook een gratis vorming voor organisaties én vrijwilligers.”