4.507 Mollenaars naar stemhokje in Sunparks Jef Van Nooten

18 april 2019

15u06 0 Mol Meer dan 4.500 inwoners van Mol moeten op 26 mei hun stem uitbrengen in Sunparks Kempense Meren. Hun kieshokje staat normaal in De Zandloper maar door een kermis en een wielerwedstrijd is dat geen optie.

“Alle kiezers uit de gehuchten Rauw en Wezel stemmen op zondag 26 mei voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in Sunparks Kempense Meren aan Postelsteenweg 100”, vertelt burgemeester Wim Caeyers.

In totaal gaat het over 4.507 kiezers voor de stembureaus 22, 23, 24, 25 en 26. “We verhuizen noodgedwongen de gebruikelijke kieslocatie van Gemeentelijke Basisschool De Zandloper naar het nabijgelegen vakantiepark wegens de jaarlijkse kermis op het kerkplein in Rauw en een wielerkoers die op dezelfde datum plaatsvindt”, vervolgt Caeyers. “Sunparks Kempense Meren beschikt met zijn congreszalen in het hoofdgebouw over een voldoende ruime locatie, inclusief de nodige parkeergelegenheid. De locatie ligt bovendien centraal voor alle kiezers uit de twee gehuchten.”