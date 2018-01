39 flats verrijzen op braakliggend perceel in centrum 02u45 0 Repro Jef Van Nooten Een simulatiebeeld van het nieuwe flatgebouw op de hoek van de Corbiestraat en Boomgaardstraat. Mol Bouwonderneming Dockx uit Dessel wil 39 appartementen en een handelsruimte bouwen op het braakliggend perceel op de hoek van de Corbiestraat met de Boomgaardstraat in Mol. Vandaag wordt het project toegelicht tijdens een informatievergadering.

Hoewel het perceel zich in het centrum van Mol bevindt, ligt het stuk grond op de hoek van de Corbiestraat met de Boomgaardstraat er al vele jaren braakliggend bij. Als het van de firma Dockx uit Dessel afhangt, komt daar binnenkort verandering in. De firma heeft een aanvraag ingediend om er 39 appartementen en een handelsruimte te bouwen. "Daarnaast voorzien de plannen in een publiek toegankelijke groene ruimte met een vrije fiets- en voetgangersdoorgang tussen de Corbiestraat en de Boomgaardstraat. Met de aanplanting van bomen, bloemen en hagen wil de projectontwikkelaar hier een parkgevoel creëren", klinkt het bij de gemeente.





Het geplande gebouw telt vier bouwlagen met een plat dak. Om te voldoen aan de parkeerbehoeftes van de bewoners en de winkel, bouwt de ontwikkelaar ook een ondergrondse parkeergarage met 75 plaatsen. Deze parkeerkelder biedt ook plaats aan 79 fietsen.





Het openbaar onderzoek rond de bouwaanvraag loopt nog tot en met 24 januari. Vanavond om 18 uur geeft de ontwikkelaar meer toelichting bij het project in Hotel Corbie.





"Na evaluatie van de bezwaarschriften en een inhoudelijke studie van het ingediende dossier zal het gemeentebestuur beslissen over het al dan niet verlenen van een vergunning", aldus nog de gemeente. (JVN)