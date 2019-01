27ste editie van Molse Poëziewedstrijd van start: 1.000 euro prijzengeld Jef Van Nooten

14 januari 2019

09u43 0 Mol Jongeren uit Mol kunnen nog tot 8 februari een gedicht binnen brengen voor de 27ste editie van de Molse Poëziewedstrijd. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt dit jaar 1.000 euro.

De Molse Poëziewedstrijd richt zich op jongeren tussen 9 en 18 jaar.

“Alle jongeren die in Mol wonen of er school lopen, mogen deelnemen aan deze dichtproef voor zover ze geboren zijn tussen 2001 en 2010”, vertelt Rob Philipsen, voorzitter van FV Molse Poëzie. “Men mag één zelfgeschreven gedicht indienen volgens de voorwaarden van het reglement. “Dit reglement wordt in de Molse scholen uitgedeeld aan alle leerlingen van de 2de en 3de graad van het lager onderwijs en van de 1ste graad van het secundair onderwijs. De leerlingen van de 2de en 3de graad van alle Molse secundaire scholen kunnen een exemplaar verkrijgen via hun schoolsecretariaat.”

Molse jongeren die buiten Mol les volgen, kunnen een reglement ophalen in de Molse centrale bib en op de Jeugddienst. Alle gedichten moeten ten laatste op 8 februari binnenkomen op de Jeugddienst.

“De gedichten worden deskundig beoordeeld door een onafhankelijke jury van 5 dichters uit het Mols Poëzieatelier. Per graad kunnen zes prijzen worden toegekend. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt dit jaar 1.000 euro. Alle genomineerden ontvangen een cadeaubon van 20 of 30 euro en de winnaars van een eerste prijs krijgen hier bovenop van Hippo Screen een T-shirt met hun eigen gedicht er op.”