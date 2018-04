27 illegalen opgepakt op snelwegparking van E34 11 april 2018

02u46 0 Mol In de nacht van maandag op dinsdag trof de politie 27 illegale migranten in drie vrachtwagens aan op de snelwegparking van Postel (Mol) langs de E34. Er waren ook minstens drie jongere kinderen bij, van wie de jongste acht jaar. Ze werden overgebracht naar de kazerne van de federale politie in Wilrijk.

Omstreeks 3.25 uur gisterochtend kwam er bij de federale wegpolitie oorspronkelijk een melding van een chauffeur binnen dat er was ingebroken in zijn vrachtwagen.





"De politie is ter plaatse gekomen en heeft de deuren van de vrachtwagen geopend", zegt commissaris Luc Vosters van de federale wegpolitie. "In de laadruimte bleken 12 illegalen te zitten. Twee andere vrachtwagenchauffeurs kwamen daarna melden dat er bij hun ook iets verdacht te merken was. Ook in deze vrachtwagens werden illegalen aangetroffen." In de drie vrachtwagens zaten in totaal 27 illegale migranten. Het ging om 24 Irakezen, twee Syriërs en één Iraniër. Er waren ook minstens drie jonge kinderen bij, van wie de jongste acht jaar was. De illegale migranten werden allemaal overgebracht naar de kazerne van de federale politie in Wilrijk. Ze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. (WDH)