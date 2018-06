25.000 kinderen op Pennenzakkenrock RECORDEDITIE LUIDT START GROTE VAKANTIE IN JEAN EYKMANS

29 juni 2018

03u09 0 Mol De 24ste editie van Pennenzakkenrock aan het Zilvermeer gisteren brak alle records. Meer dan 25.000 jongens en meisjes uit Vlaanderen en Nederland genoten van een zonovergoten festival.

Pennenzakkenrock was voor de kinderen opnieuw de ideale start van de twee maanden lange zomervakantie. Er waren ook meer dan 2.000 begeleidende leerkrachten en 850 vrijwillige en professionele medewerkers. En de zon was de hele dag van de partij. De organisatoren waren er gelukkig - zoals ieder jaar - op voorzien met het verstrekken van drinkbaar kraantjeswater, grote luifels die voor schaduw zorgen, insmeerpunten en natuurlijk de grote Zilvermeer-zwemvijver die voor de nodige verkoeling zorgde.





File

De lange rij van honderden autocars die gisterenochtend richting het provinciaal domein Zilvermeer in Mol reden leverden een file-vermelding ter hoogte van de Zuiderring op de nationale radiozender op. Een vlotte doorstroming zorgde er evenwel voor dat alle kinderen - van de 3de tot de 6de klassen van het lager onderwijs is de doelgroep van Pennenzakkenrock - tijdig het festivalterrein bereikten. Het aanbod was zeer gevarieerd. Op het hoofdpodium wisselden dj's zoals DJ F.R.A.N.K., Pat Krimson, Laura Tesoro, de Ketnet Musical, Van Echelpoel en anderen mekaar in snel tempo af. Het aanbod randanimatie was haast onuitputtelijk voor de kinderen.





"Een nieuwigheid in het Zilvermeer is een hoogteparcours bestaande uit drie routes. De kinderen kunnen zwevend van boom tot boom door het domein zweven, zelfs twee keer over de zwemvijver. Het parcours doorstond de eerste testen, dat staat vast als we de reacties van de kinderen hoorden!", zegt Nena Agyei, die de perscoördinatie voor haar rekening nam. Ook het belevingsaanbod werd uitgebreid met nog meer randanimatie en een extra cateringstraat.





400 kinderen kregen als het ware een vip-behandeling. Die groep, samengesteld uit kinderen uit de hele Vlaamse regio, kwam woensdag reeds toe, bouwde 's avonds een fuifje met randanimatie, overnachtte in echte campingtenten en genoot donderdagmorgen van een verkwikkend ontbijt.





De man die 24 jaar geleden aan de basis lag van Pennenzakkenrock, Mil Kinnaer, heeft nog steeds een taak binnen de organisatie. In 1995 deed meester Mil van het 6de leerjaar van de Rauwse gemeenteschool het voorstel aan het provinciebestuur om een festival voor lagere schoolkinderen te organiseren.





Met de steun van het provinciebestuur en het Zilvermeer én gedragen door de Rauwse gemeenschap ging de bal aan het rollen. "De inbreng van de Rauwse mensen is er nog steeds maar ondertussen is Pennenzakkenrock een mega-organisatie geworden die tot buiten onze landsgrenzen bekend is. Voor de 25ste editie, volgend jaar, gaan we zeker een speciaal feestje bouwen", blikt een fiere Mil Kinnaer reeds vooruit.