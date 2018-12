21 jeugdverenigingen krijgen geschenk van Sinterklaas Jef Van Nooten

08 december 2018

20u30 0 Mol Met twee dagen vertraging hebben ook de jeugdverenigingen in Mol hun geschenken van Sinterklaas gekregen. Het gemeentebestuur trok 6.000 euro uit voor de Sint-pakketten.

Alleen maar blije gezichten zaterdagmiddag in de polyvalente ruimte van de jeugddienst op de binnenkoer van De Zwaan op de Markt in Mol. De Molse jeugdverenigingen kregen er een sinterklaasgeschenk overhandigd. “In totaal 21 Molse verenigingen ontvingen een passend sinterklaasgeschenk van het gemeentebestuur. Het pakket werd samengesteld op basis van een verlanglijstje opgemaakt door de jeugdverenigingen zelf”, zegt schepen voor Jeugd Tomas Sergooris.

Het totale kostenplaatje voor de pakketten kost 6.000 euro. “Tijdens de subsidiegesprekken met het jeugdwerk in augustus en september gaf de leiding aan dat ze best nog wel wat zaken konden gebruiken voor hun werking. Elke jeugdvereniging kreeg een grote curverbox cadeau van 130 liter”, aldus nog Sergooris. In de box zitten vijf speelballen, 800 oordopjes met een geluidsreductie van 36 decibel, EHBO-materiaal om hun EHBO-rugzak terug aan te vullen en te vervangen, vier rollen PMD-zakken, gele hesjes voor kinderen en volwassenen, frisbees en de brochure ‘jeugdlokalen en het (ver)bouwproces.”