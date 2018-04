20 jaar cel voor dodelijke steekpartij DADER PLANT VLEESMES IN HART VAN 28-JARIGE MAN IN CAFÉ L'ESTRADE JEF VAN NOOTEN

19 april 2018

02u42 0 Mol Geen 'ongelukje' of uitlokking zoals Ekrem Savran (30) uit Mol had gehoopt, maar doodslag. De rechter gooit hem 20 jaar achter de tralies voor de dood van Johnny Hensen in café L'Estrade in de Corbiestraat in Mol.

Ekrem Savran uit Mol kreeg het eind oktober 2016 in café L' Estrade in de Corbiestraat in Mol aan de stok met cafébazen Patricia Van Geem en Patrick Luyten. Zij wilden Savran de deur wijzen, maar dat was buiten de agressor zelf gerekend. Hij weigerde de kroeg te verlaten. Een groepje vrienden wilde de cafébazen een handje helpen, maar Ekrem Savran toverde een groot vleesmes tevoorschijn. Hij plantte een groot mes met een opwaartse beweging tot in het hart van Johnny Hensen (28) uit Neerpelt. "Hij heeft het slachtoffer op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Het slachtoffer had geen schijn van kans om zo'n steekwonde te overleven. Geen enkele reden is goed om zo'n groot mes mee op café te nemen", aldus de rechtbank.





Volgens Savran zwaaide hij rond met het mes om zichzelf te bevrijden, maar was het nooit zijn bedoeling iemand te doden. Voor de rechtbank is er toch voldoende bewijs voor doodslag. "De intentie om te doden blijkt onder meer uit het gebruikte wapen, een groot mes met een handvat van 13,5 centimeter, en een lemmet van 17 centimeter lang en 3 centimeter breed. Het mes is volledig in het lichaam van het slachtoffer geduwd, tot in het hart. Hij heeft duidelijk met kracht uitgehaald."





Savran haalde ook uitlokking aan, maar ook daar kan volgens de rechtbank geen sprake van zijn. "Het groepje vrienden is pas tussen gekomen toen Savran aanhoudend agressief bleef. Het slachtoffer vertoonde bovendien geen letsels aan de handen die kunnen wijzen op het uitdelen van een slag. En de uithaal met het mes staat sowieso niet in verhouding met de tussenkomst van de vrienden."





Verslaving

Aangezien het proces voor de correctionele rechtbank werd gevoerd, kon de rechtbank maximum 20 jaar cel opleggen. Bovenop die maximumstraf wordt Savran ook wel nog 10 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Met die straf willen de rechters de maatschappij optimaal beschermen. "De beklaagde kampt al lang met een cocaïneverslaving en heeft een lage frustratietolerantie. Hij vertoont een verhoogd risico op toekomstig crimineel gedrag." Ook het strafverleden en de persoonlijkheid van Savran hebben meegespeeld bij de strafmaat. "Hij heeft een gebrek aan inleving en spijt. Hij ziet zichzelf als slachtoffer, niet als dader."





De advocaat van Savran vertelde na het proces dat ze beroep zullen aantekenen tegen de veroordeling tot doodslag. De cafébazen zijn wel tevreden met het vonnis. "We hopen dat hij minstens 15 jaar van zijn straf zal moeten uitzitten. Maar met zo'n persoonlijkheid is de kans op vervroegde vrijlating hopelijk kleiner. We hopen ook dat hij zal afgekickt zijn tegen zijn vrijlating. Want zolang hij aan de drugs blijft, zal hij elke keer hervallen."