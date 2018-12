20.000 kilo afval opgeruimd in 2018: mobiele camera is nieuwste wapen in strijd tegen sluikstorters Jef Van Nooten

11 december 2018

12u11 0 Mol Sluikstorters denken voortaan beter twee keer na voordat ze hun afval ergens achter laten op Mols grondgebied. De gemeente zet vanaf midden december een verplaatsbare bewakingscamera in om sluikstorters op heterdaad te betrappen.

In amper een half jaar tijd moesten de gemeentediensten van Mol voor bijna 10.000 kilogram aan afval van sluikstorten opruimen. Het gemeentebestuur wil dat gewicht drastisch naar beneden krijgen en bindt daarom de strijd aan met sluikstorters.

“Sinds december 2017 registreerden we op één jaar tijd 1.222 meldingen van sluikstorten”, verduidelijkt schepen voor Milieu Peter Van Rompaey. “Onze diensten reageren bij een melding meteen om alles zo snel mogelijk op te ruimen. Sinds mei van dit jaar registreren we ook het gewicht van elk sluikstort. Op een half jaar tijd ruimden we op deze manier 9.574 kilogram aan afval van sluikstorten op.”

Om het probleem aan te pakken, gaat de gemeente nu een verplaatsbare bewakingscamera in gebruik nemen. Die moet zowel een afschrikeffect hebben, maar kan ook dienen om sluikstorters op heterdaad te betrappen.

“De bewakingscamera circuleert tussen verschillende ‘hot spots’, die geselecteerd werden op basis van de sluikstortmeldingen van het afgelopen jaar. Na verloop van tijd kunnen we gericht nagaan of het sluikstorten op deze locaties al dan niet afneemt. Op elke geselecteerde locatie staat het wettelijke verplichte waarschuwingsbord dat je mogelijk gefilmd wordt. Op welke van deze locaties de camera precies aanwezig is op een bepaald moment, blijft steeds geheim. De camera wordt verdekt opgesteld en is vandalismebestendig”, vervolgt Van Rompaey.

Sluikstorters die op deze manier op heterdaad betrapt worden, mogen zich verwachten aan een flinke boete. “Wie met de verplaatsbare bewakingscamera betrapt en geïdentificeerd wordt, riskeert een stevige GAS-sanctie”, aldus Van Rompaey. “Het analyseren van de beelden gebeurt door de politie. Bij een identificatie stelt deze een GAS-pv op. De uiteindelijke sanctie kan oplopen tot 350 euro. Daarnaast presenteren we de sluikstorter een gemeentelijke rekening voor het opruimen van het afval.”

Omdat de camera slechts op één locatie tegelijk kan staan, blijft het gemeentebestuur ook rekenen op de waakzaamheid van de inwoners. “Om sluikstorten meteen te melden en wanneer mogelijk identificatiegegevens van voertuigen te noteren.”

De gemeente benadrukt dat de camera bedoeld is voor sluikstorten, niet voor zwerfvuil. “Bij een sluikstort dumpt iemand doelbewust huishoudelijk afval of andere goederen in de natuur of langs de weg. Zwerfvuil daarentegen is het gevolg van mensen die achteloos de verpakking van een verbruiksproduct weggooien.”