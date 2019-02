19-jarige verdachte steekpartij Mol onder elektronisch toezicht voor poging moord, tweede verdachte mag na verhoor beschikken Jef Van Nooten

19 februari 2019

09u33 9 Mol In de nasleep van de vecht- en steekpartij tussen verschillende meisjes aan het station van Mol gisteren, is de 19-jarige verdachte die na afloop werd opgepakt onder elektronisch toezicht geplaatst. Het meisje uit Oud-Turnhout wordt verdacht van poging moord. Een tweede 19-jarige verdachte werd later op de avond nog opgepakt, maar mocht na verhoor beschikken.

Bij het incident liep een 16-jarig meisje uit Mol ernstige steek- en snijwonden op in aangezicht, de buik en de arm. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook een 17-jarig meisje liep verwondingen op.

Kort na de feiten kon de politie een 19-jarige vrouw arresteren als verdachte. Uit verklaringen van getuigen en slachtoffers bleek dat er ook een tweede vrouw betrokken was bij het incident. De ruzie ging tussen twee minderjarigen en twee meerderjarigen.

De identiteit van de tweede verdachte was al snel bekend, maar zij was een tijd spoorloos. De politie kan haar nadien toch arresteren, maar volgens de eerste onderzoeksdaden was haar aandeel in de steekpartij beperkt. De vrouw mocht na verhoor door de politie beschikken.

Verschillende getuigen hebben het incident gezien en de feiten zijn ook gefilmd door bewakingscamera’s van het station. De aanleiding was volgens het parket mogelijk een aanslepende ruzie tussen twee groepen meisjes, maar het onderzoek loopt nog.