16.059 euro voor vzw Help Brandwonden Kids

De 3de editie van Steps on Fire op 25 november was over de ganse lijn weer een enorm succes. Meer dan 350 inschrijvers namen deel aan de tot in detail georganiseerde wandeling tussen het Centraal Station van Antwerpen en de aankomstlocatie in Mol. Op 21 december werd de verzamelde opbrengst integraal geschonken aan vzw Help Brandwonden Kids. Dit jaar werd er een cheque van 16.059 euro overhandigd aan de vzw.





(CVB)