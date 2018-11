118 nieuwe inwoners dagen op voor onthaaldag JVN

19 november 2018

Het gemeentebestuur van Mol nodigde alle nieuwe inwoners van de gemeente uit op een onthaaldag. In totaal gingen 118 nieuwe inwoners op die uitnodiging in. “Al meer dan tien jaar heeft het gemeentebestuur de gewoonte alle nieuwe inwoners van het afgelopen jaar uit te nodigen voor een kennismakingsdag”, klinkt het. “De dag startte in Zaal ‘t Getouw met een presentatie door burgemeester Paul Rotthier. Hij stelde onze gemeente voor aan de hand van de gemeentelijke website. Daarna kregen de nieuwe inwoners een videofilm te zien waarin alle troeven van onze gemeente aan bod kwamen. Vervolgens stapte iedereen op de bus voor een begeleide rondrit door onze gemeente. Onderweg gaf een gids een woordje uitleg bij de plaatsen die men passeerde.” De onthaaldag voor nieuwe inwoners werd afgesloten met een receptie in ‘t Getouw.