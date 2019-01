"Wie heeft schilderij van mijn bompa?" KLEINDOCHTER ZOEKT KUNSTWERK DAT HAAR GROOTVADER OOIT VOOR HAAR GROOTMOEDER MAAKTE Jef Van Nooten

10 januari 2019

10u00 0 Mol "Wie heeft het schilderij dat mijn bompa ooit uit liefde voor mijn grootmoeder maakte?" Die oproep postte Nele Gevers op Facebook, bij een foto van het dierbare familiestuk. Dat was het althans, tot 'De bediening bij nacht' verkocht werd op een rommelmarkt. "Ik zou er hem zò graag mee verrassen."

Zo'n 63 jaar geleden moet het intussen zijn, dat René Gevers (83) centimeter per centimeter zijn allereerste olieverfschilderij maakte. Een cadeau voor Angèle, zijn grote liefde met wie hij een tweetal jaar later zou trouwen. Een meter breed, een goeie vijftig centimeter hoog was het doek. Donker gekleurd ook, met een priester- vermoedelijk- die een zieke zijn laatste sacramenten zou geven.

"Daarna volgden nog zeker honderd andere schilderijen", vertelt Nele Gevers, René's kleindochter. "Maar dat allereerste was het speciaalste."

Omdat René en Angèle indertijd nog niet samen woonden, kwam het schilderij boven de dressoirkast van Angèles moeder. En daar bleef het, ook nadat het koppel alleen ging wonen. "Mijn overgrootmoeder vond het mooi, ze wilde het zelf houden. Toen zij stierf, wilde de broer van mijn bomma Angèle niets van de inboedel, 'behalve dat schilderij'. Mijn oma durfde toen waarschijnlijk niet zeggen dat het eigenlijk haar geschenk van bompa was."

Toen de broer van Angèle in 2001 stierf, kwam 'De bediening bij nacht' bij een van de kinderen terecht. Een aantal andere werken van René keerden in de loop der jaren terug naar de maker, maar dat ene ontbrak altijd. "Het bleek verkocht op een rommelmarkt, voor 20 euro. De familie wist niet dat er voor ons bompa zo'n grote emotionele waarde aan vast hing."

Volgende maand wordt René 83, op 15 februari vieren Angèle en René hun 61ste huwelijksverjaardag. Kleindochter Nele zou hen maar wat graag verrassen met het schilderij van toen. "Geregeld komt het verhaal van het schilderij nog eens boven. Vergeten is het allerminst. Het was niet alleen het allereerste, het was ook zijn meest atypische- nadien schilderde bompa meer landschappen, met vrolijkere kleuren. Elke centimeter werd eerst in detail afgewerkt vooraleer hij naar de volgende over ging. Die techniek heeft hij ook maar één keer gebruikt (lacht). Er hangt zoveel symboliek aan vast."

Pas een paar dagen geleden begon Nele de zoektocht naar het dierbare schilderij, met een oproep op Facebook die ondertussen al meer dan 1.700 keer werd gedeeld. "Sinds een tweetal jaar schildert mijn grootvader niet meer- ze verhuisden naar een appartement, daar is schilderen om praktische redenen niet meer mogelijk. Maar hij deed het wel zijn hele leven. Schilder en behanger als beroep, kunstschilder in zijn vrije tijd. Hij heeft heel veel talent. Onze huizen hangen vol met zijn werken, maar het zou zo mooi zijn om dat ene terug te vinden."

Nele weet amper waar ze moet beginnen met zoeken. "Het moet in de afgelopen tien jaar- wanneer precies weten we niet- verkocht zijn, op een rommelmarkt in Achterbos, in Mol. Wellicht moeten we het dus in de regio Kempen, Mol, Balen, Geel gaan zoeken, maar evengoed werd het nog verder doorverkocht of -gegeven. De kans blijft klein, maar we hopen het echt te vinden."

Wie in het bezit is van het bewuste

schilderij, kan contact opnemen

met Nele via onze krant

(bieke.cornillie@persgroep.be).