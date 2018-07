"Werken aan solidariteit in hun voetsporen" DRIE KINDEREN VAN BURGEMEESTERS PRIJKEN OP SP.A-LIJST WOUTER DEMUYNCK

26 juli 2018

02u33 0 Mol De kinderen van voormalige sp.a-burgemeesters Jos Cools, Urbain Schuerwegen en Alfons De Wit staan op de sp.a-lijst voor de verkiezingen van oktober. "Solidariteit was bij ons thuis geen loos begrip. Daarom willen wij in de voetsporen van onze vaders treden", vertellen Marc Cools, Brigitte Schuerwegen en Julia De Wit.

Marc Cools is 67 en werkte gedurende zijn loopbaan als aankoper bij VITO. Hij was er hoofdafgevaardigde van BBTK. "Anderen helpen wordt steeds minder evident. Ik hecht als overtuigd socialist erg veel belang aan solidariteit. Sp.a is de partij die werk maakt van armoedebestrijding, ouderenzorg en sociale huisvesting. De partij die naar alle mensen kijkt in plaats van naar enkelen. Daarom stel ik mij kandidaat."





Marc is de zoon van Jos Cools. "Mijn vader was volksvertegenwoordiger en werd in 1970 de eerste socialistische burgemeester van Mol. Hij was een burgemeester van alle Mollenaren, ongeacht hun politieke kleur, stand, afkomst of religie." Jos Cools bleef burgemeester tot hij stierf aan kanker in 1974.





Armoede aanpakken

Brigitte Schuerwegen is 58 en na een loopbaan van 20 jaar als tandarts werkt ze nu al enkele jaren in een boekhandel in het Molse handelscentrum. "Groen in Mol-centrum, een levendig handelscentrum mét ruimte voor de fietser, betaalbaar wonen en armoedebestrijding zijn mijn speerpunten", zegt Brigitte Schuerwegen. "Mijn vader Urbain Schuerwegen werd, na 10 jaar actief te zijn geweest in de OCMW-raad, in 1970 schepen. In 1974, na het overlijden van Jos Cools, werd hij burgemeester. Jammer genoeg sloeg ook bij hem het noodlot toe en stierf hij in augustus 1975. Ondanks zijn korte loopbaan als burgemeester wordt mijn vader herinnerd als een burgemeester tussen de mensen. Iedere Mollenaar kon met zijn of haar problemen bij hem terecht."





Van arbeider tot burgemeester

Julia De Wit (67) uit Mol-Rauw werkte gedurende haar loopbaan als bediende bij De Post.





"Mijn vader was zeer geëngageerd als vakbondsleider in de zinkfabriek te Lommel. Hij was een volksmens die voor iedereen klaar stond. Dat hij als arbeider eerst schepen en dan burgemeester werd, had hij nooit kunnen denken. Het was hem niet om de titels te doen, maar om de mensen. Ik voel me dan ook geroepen om in zijn voetsporen te treden en steun graag onze lijst", zegt Julia De Wit.





Alfons De Wit was burgemeester van Mol in de periode van 15 december 1975 tot 15 maart 1977.