"Tomorrowland 2016 was eerste boeking ooit" LERAAR (EN DJ) RICK (27) STAAT VOOR DERDE KEER OP DE SCHORRE WOUTER DEMUYNCK

16 juli 2018

02u30 0 Mol Dj Rick Quesnel (27) alias QUE 9 staat over enkele weken al voor de derde keer op rij op dancefestival Tomorrowland. Dit jaar mag hij als een van de weinige dj's een feestje bouwen op de partyflight van het festival.

Rick Quesnel, die afkomstig is van Geel maar nu in Mol woont, trad in 2016 voor het eerst op Tomorrowland op, meer bepaald in de 'Rave Cave' - een van de vele podiums op het festival. "Dat is het kleinste podium van allemaal. Het is een kleine grot waar maximaal 100 personen binnen kunnen", vertelt Rick.





"Heel apart, maar het zorgt wel voor veel sfeer. In 2017 werd ik dan opnieuw gevraagd om in de Rave Cave op te treden, daarnaast speelde ik platen op een bakfiets, die tussen de main stage en de toiletten staat. Dat is niet echt een podium, maar eerder om het volk op straat wat te plezieren." Ook de twee komende weekends zal Rick op die twee plekken tijdens Tomorrowland te vinden zijn. Bovendien valt hem deze keer ook een unieke eer te beurt.





Partyflight

"Ik mag optreden op de partyflight die van Genève naar Brussel vliegt. Woensdagavond vertrek ik naar Genève, om de ochtend nadien met het befaamde Tomorrowland-vliegtuig 'Amare' weer terug te vliegen. In het vliegtuig is voor de dj een kleine ruimte vooraan voorzien en het is helemaal omgebouwd met blacklight en dergelijke. Hoe het exact eruit zal zien, weet ik echter zelf nog niet. Het gaat iets heel unieks worden en ik ben er dan ook heel dankbaar voor dat ik die kans krijg. Tomorrowland organiseert samen met Brussels Airlines een 40-tal vluchten, geloof ik, maar slechts twee of drie vluchten hebben ook een live dj aan boord."





De dj-carrière van Rick, die in het dagelijkse leven les geeft op het GO! Atheneum in Geel, kent een eerder uitzonderlijk traject. In oktober 2015 kwam hij te weten dat hij in de zomer van 2016 op Tomorrowland mocht spelen. "Theoretisch gezien was dat mijn allereerste officiële boeking als dj. Best wel gek voor een bescheiden dj uit de Kempen. Tussen mijn boeking en Tomorrowland zelf heb ik natuurlijk nog wel op fuiven en dergelijke gespeeld, maar die werden later geboekt. Via via was ik in contact gekomen met de organisatie van Tomorrowland en ik had een mix verstuurd. Blijkbaar waren ze wel tevreden. Ik vermoed dat dat komt omdat mijn stijl wel aanleunt bij Tomorrowland, want ik speel vooral electrohouse en future house. Voor fuiven voeg ik meer commerciële liedjes toe om alle feestvierders te plezieren.."





Op dit moment is dj'en enkel een hobby voor Rick. "Ik ben ermee begonnen omdat ik het graag doe. Ik heb al kleine stappen gezet met hier en daar een festival. Of ik er mijn beroep van wil maken? Zoiets kan je niet voorspellen. Ik ben uiteindelijk nog niet echt bekend, want dat is niet simpel. Als die kans zich voordoet, zou ik echter geen nee zeggen."