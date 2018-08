'SSSB' in Voogdijstraat is derde laureaat van 'Probeer een Winkel' 23 augustus 2018

'SSSB' - wat staat voor 'So Smara So Bradi' (zo smal, zo breed) - is de derde laureaat in het centrum die mag rekenen op de ondersteuning van 'Probeer een Winkel'. Isabelle Steenbergen en Clarence Dadel openden op 1 juli in de Voogdijstraat 26 een winkel voor Surinaamse ingrediënten en delicatessen. Ze mikken zowel op Surinamers in de ruime regio als andere klanten. Isabelle en Clarence krijgen nu voor een periode van één jaar maandelijks de helft van de huurprijs terugbetaald. Daarnaast voorziet de gemeente voor het koppel een coachingtraject op maat, uitgewerkt door UNIZO.





Met 'Probeer een Winkel' lanceerde het gemeentebestuur een opvolger van de succesvolle campagne 'Win een Winkel'.





"Terwijl we bij 'Win een Winkel' na meerdere selectierondes en een opleidingstraject één winnaar bekroonden met 25.000 euro, kiezen we nu voor een ondersteuning van meerdere deelnemers", klinkt het bij schepen voor lokale economie Kathleen Deckx (sp.a). "'Probeer een Winkel' stimuleert potentiële handelaars financieel om hun zaak in onze handelskern te vestigen. Daarnaast bieden we een vormingstraject aan op maat. De financiële ondersteuning omvat de terugbetaling van de helft van de huurprijs voor een periode van één jaar. Het maximale bedrag dat we maandelijks terugbetalen, bedraagt 600 euro." (WDH)