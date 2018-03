"Schrik dat ze me dood zouden kloppen" 30 maart 2018

Ekrem S. werd aan het begin van zijn proces op de rooster gelegd door de rechter. Hij nam daarbij een arrogante houding aan en duwde zichzelf in de slachtofferrol. "Ik ben soms een agressief persoon. Maar die avond was ik zeker niet agressief. En ik ben de laatste persoon die iemand zou doodsteken. Waarom ik dan een mes bij me had? Ik was eerder die dag bedreigd door mensen uit Beringen."





Hoewel alle getuigen anders verklaarden, beweert Ekrem S. dat hij zelf het slachtoffer werd van agressie. "Er zijn valse verklaringen afgelegd in het dossier. Dat getuigt van weinig respect naar de nabestaanden. Om zijn uithaal met het mes goed te praten, sleurde hij zelfs de dood van Jan Haesendonckx (22) erbij. Die werd in 2011 in dezelfde straat dood geslagen door een cafébaas.





"Jan was mijn kameraad. Hij is ook doodgeslagen door een cafébaas in Mol. Toen de groep mij te pakken had, vreesde ik dat mij hetzelfde zou overkomen." (JVN)