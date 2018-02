'Scheermesjes'-dief riskeert 10 maanden 28 februari 2018

Cristian-Dan G. uit Mol stond gisteren terecht op de rechtbank van Turnhout voor zes diefstallen in Colruyt-filialen in Oost- en West-Vlaanderen. Opmerkelijk: de man stal alleen maar scheermesjes. "Op 25 september 2014 wandelden twee mannen een Colruyt-filiaal binnen in Eeklo, ze stalen vier pakken scheermesjes en werden door de bewakingscamera's geïdentificeerd", zegt de procureur. Ook in filialen in Londerzeel, Brugge, Roeselare en Izegem stalen de mannen meer dan 20 pakjes scheermesjes. Het Openbaar Ministerie eist tien maanden cel en een geldboete. Vonnis op 12 maart. (MVBO)