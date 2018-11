“Nieuwe verbindingsweg moet gehuchten ontlasten” Gemeentebestuur pleit voor snelle aanleg stuk tussen N18 en N118 Jef Van Nooten

05 november 2018

16u05 5 Mol Het gemeentebestuur van Mol pleit voor de snelle aanleg van een verbindingsweg tussen de Turnhoutsebaan in Mol en de Gravenstraat in Dessel. Op die manier kunnen de N18 en N118 met elkaar worden verbonden. “De nieuwe weg kan vrachtverkeer uit de dorpskernen halen”, klinkt het.

De hoop op een nieuwe verbindingsweg tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de N118 (de gewestweg tussen Retie en Geel) is er al vele jaren. En er lagen enkele jaren geleden ook al vage plannen op tafel. Maar het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) dat daarvoor was opgesteld, werd nietig verklaard door de Raad van State. Nu komt er opnieuw schot in de zaak. “Er is de afgelopen jaren al heel wat studiewerk verricht omtrent de verkeersproblematieken en de mogelijke oplossingen. De tijd om tot finale beslissingen te komen, is nu aangebroken. Bij een vorige poging om deze projecten te realiseren, werd het PRUP vernietigd door de Raad van State. In samenwerking met Geel, Dessel, Mol en Retie neemt het provinciebestuur de draad opnieuw op”, zegt Mols schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof.

Einddoel is dus de realisatie van een nieuwe verbindingsweg tussen de N18 en de N118. “Die ontbrekende schakel in het wegennet is noodzakelijk om doorgaand vrachtverkeer te weren uit de gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem. Het gemeentebestuur is al vele jaren vragende partij voor deze verbinding en ijvert achter de schermen voor een snelle realisatie ervan”, aldus nog Paul Vanhoof. “Sluis wordt gebruikt voor de vrachtwagens van en naar Lommel (Noord-Limburg). De vrachtwagens van en naar Geel rijden via het traject Achterbos, Millegem, Hofstede, Martelarenstraat, Nieuwstraat en Borgerhoutsendijk. De vraag of de nieuwe verbindingsweg ten noorden of ten zuiden van het kanaal moet komen, ligt nog op tafel. Vervolgens kan het gemeentebestuur de routes voor het zwaar vervoer door onze gemeente wijzigen, zodat deze niet meer langs Sluis, Achterbos, Millegem en de Martelarenstraat lopen.”

Om te vermijden dat het Geelse gehucht Sint-Dimpna dit bijkomende vrachtverkeer krijgt te verwerken, is een gelijktijdige verdere afwerking van de Geelse ring noodzakelijk. “Dat is meteen ook de reden waarom de provincie Antwerpen beide projecten aan elkaar heeft gekoppeld.”

Voor een oplossing die voor alle betrokkenen leefbaar is, zet de provincie Antwerpen sterk in op burgerparticipatie. Er was al een online bevraging. De volgende stap is een zogenaamde dialoogmarkt. Daar kunnen geïnteresseerden vragen stellen en opmerkingen maken. “We hopen op een grote aanwezigheid van onze inwoners”, besluit Vanhoof. “Op een half uurtje tijd kan je alles bekijken. De resultaten van deze participatie-initiatieven worden meegenomen in de opmaak van de nieuwe PRUP en de milieueffectenrapportage (plan-MER). Het correct afronden van deze planningsprocessen is noodzakelijk om de nieuwe wegverbindingen te realiseren.”

De dialoogmarkt in Mol vindt op 22 november tussen 18 en 21 uur plaats in de raadzaal van ’t Getouw. In Geel staat de dialoogmarkt op 20 november van 18 tot 21 uur gepland in de Polyzaal van CC De Werft in Geel.