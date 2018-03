"Messteek om snel te liquideren" AANKLAGER EIST MAXIMUSTRAF VAN 20 JAAR NA DODELIJKE CAFÉRUZIE JEF VAN NOOTEN

30 maart 2018

02u27 1 Mol Een scherp koksmes met een lemmet van 17,5 centimeter. Dat plantte Ekrem S. (30) met een grote kracht 17 centimeter diep tot in het hart van Johnny Hensen (28). "Het was een steek om snel te liquideren", meent de aanklager. Met 20 jaar cel riskeert S. de maximumstraf voor doodslag.

"Zowat heel het café keerde zich tegen mij. Ze wilden me een pak slaag geven uit racistische overweging. Terwijl ik een pak rammel kreeg, voelde ik toevallig een mes achter mijn broeksriem zitten. Ik zwaaide er mee rond om te kunnen ontkomen."





Dat is kort samengevat de versie die Ekrem S. (30) uit Mol geeft over de dodelijke steekpartij die Johnny Hensen uit Neerpelt op 30 oktober 2016 het leven kostte in café L' Estrade in de Corbiestraat in Mol.





Het woord 'zelfverdediging' nam zijn advocaat nog net niet in de mond. Maar van doodslag is volgens meester Ergun Top absoluut geen sprake. "Hij heeft nooit gedreigd met het mes. Anders zou het slachtoffer niet op hem zijn afgekomen. Hij voelde het mes pas zitten toen hij voorover gebogen stond op een moment dat drie mannen hem vast hielden en andere mensen hem sloegen en stampten", zegt meester Top. "Hij zwaaide met het mes om zich los te maken. Hij wist niet wie hij geraakt had, en had al zeker geen intentie om iemand te doden. Toen hij van de politie hoorde dat er iemand gestorven was, is hij zelfs in tranen uitgebarsten."





De openbare aanklager was absoluut niet opgezet met het pleidooi van de verdediging. Dat ging volgens haar volledig in tegen de getuigenverklaringen. "Als je dit als ouders moet aanhoren, voelt het alsof je zoon voor een tweede keer vermoord wordt", aldus de aanklager, die benadrukte dat de agressie volledig en alleen uit ging van S.. "Een gevolg van de cocaïne die hij had gesnoven. Hij was al 10 jaar verslaafd."





Opgedraaid

Ekrem S. was al de hele avond opgedraaid. Voordat hij het café binnen ging, had hij al gedreigd iemand het hoofd in te slaan. En zelfs na de steekpartij duurde zijn agressie voort. Hij klopte een man met een beperking tegen de grond. Dat hij handelde in een paniekreactie vindt de aanklager absurd. "Dan steek je niet recht in het hart, en al zeker geen 17 centimeter diep." Opvallend: de aanklager haalde tijdens het proces het mes tevoorschijn waarmee Ekrem gestoken had. "Geen keukenmesje, maar een scherp koksmes met een lemmet van 17,5 centimeter lang en 3 centimeter breed. Als je daarmee doelbewust naar het hart richt, weet je wat je aan het doen bent. De opwaartse steekbeweging was een steek om iemand snel te liquideren."





De aanklager haalde onder meer het agressieve karakter van S. en zijn strafverleden aan. Door zijn persoonlijkheid is er ook een verhoogd recidivegevaar in de toekomst. "Alleen met de maximumstraf van 20 jaar kunnen we de maatschappij maximaal beschermen. En zelfs bij een maximumstraf kan hij over 5 jaar en 3 maanden vrijkomen."