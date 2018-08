"Haat? Nee, haar vader deed zijn job" UNIEKE ONTMOETING AAN MONUMENT NEERGEHAALDE BOMMENWERPER TOON VERHEIJEN

20 augustus 2018

02u29 0 Mol De Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen Mol heeft afgelopen weekend nabestaanden van een neergehaalde Amerikaanse bommenwerper in contact gebracht met de nabestaanden van Molse verzetslui. Maar nog opvallender: ook de dochter van de Duitse jachtpiloot was aanwezig. "Haat is er niet. Haar papa deed net als de onze alleen zijn job."

De Our Bay Bee B17F had op 17 augustus 1943 tien bemanningsleden aan boord. Het vliegtuig was op missie in Aken waar het geraakt werd. De missie werd gestaakt en de bommenwerper probeerde terug te keren naar de thuisbasis Horham in Engeland. De Duitse jagers haalden het vliegtuig neer in de velden naast Sas VI in Mol. William Binnenbose, die gewond geraakte door de beschietingen op de bommenwerper, werd samen met zes anderen krijgsgevangen genomen. Henry Sarnow, Martin Minnich en John White wisten uit de handen van de Duitsers te blijven dankzij Molse verzetsstrijders. "Het is speciaal om hier te zijn en mensen te ontmoeten die de nazaten zijn van mensen die onze (groot)vader gered hebben", vertelt een nabestaande van John White. Hetzelfde gevoel bij de nabestaanden van verzetshelden als Marcel Coppin, Robert Bousmanne, Emiel Joris en August Fruythof of garagist Eduard Deckx. "Wij zijn blij dat onze (groot)ouders dit hebben willen doen. Ze moeten toch moedig geweest zijn."





Rondrit

De hele groep maakte het weekend lang rondritten langs plaatsen die voor de crew van de Our Bay Bee belangrijk zijn geweest. De apotheose was zaterdag een bloemenhulde bij een monument aan Sas VI, op het domein van het SCK. Een heel emotioneel moment, ook voor William Binnebose. "Het is de eerste keer dat ik in Europa ben en het doet me enorm veel te weten dat vader hier tijdens de oorlog bange momenten heeft moeten meemaken", vertelt een wenende William. "Een raar gevoel ook. Exact 75 jaar geleden moet vader hier over de velden rondgelopen hebben na het neerstorten van hun bommenwerper."





Samen in ziekenhuis

Williams vader was door het neerhalen van hun Our Bay Bee gewond geraakt aan de voet en belandde in het ziekenhuis van Mol. Hij kreeg op de kamer het gezelschap van een gewonde Duitse piloot. De twee probeerden te communiceren en ontdekten uiteindelijk dat ze elkaar hadden beschoten... "Vader heeft nooit veel willen vertellen over de oorlog. Uiteindelijk heeft hij wel een boek geschreven. Dat was voor zijn vijf kinderen bedoeld, maar er hebben toch al heel wat mensen het gelezen (knipoogt)." Plots omarmt William Binnebose de Duitse Gisella, de dochter van de jachtpiloot die Williams vader heeft neergehaald. "Ze was bang om ons te ontmoeten, maar dat is niet nodig. Er is geen haat. Integendeel. Haar vader deed zijn job, dezelfde als die van mijn vader."