"Gek, gekker gekst. Dat was jij ten voeten uit" PAKKEND AFSCHEID VAN VERKEERSSLACHTOFFER TOON VANHOOF (27) WOUTER DEMUYNCK

14 april 2018

02u53 0 Mol In de Sint-Jozef Ambachtsmankerk in Ginderbuiten namen enkele honderden vrienden en familieleden gisterennamiddag afscheid van Toon Vanhoof (27) uit Balen. Hij kwam vorige zondag om het leven bij een ongeval in Balen. "Je was zó graag gezien."

De kerk was voor de afscheidsplechtigheid van Toon veel te klein.





Tientallen mensen moesten rechtstaan, tot zelfs aan de ingang van de kerk. Toon werd dan ook omschreven als een graag geziene man, die met volle teugen van het leven genoot maar ook steeds voor iedereen klaarstond.





"Het is met geen woorden te beschrijven wat voor vriend je was. We hebben met je gedanst, gefeest en vooral gelachen tot we buikpijn hadden", klonk het bij enkele van zijn vrienden.





Forever 27-club

"Onze vriendengroep zal nu nooit meer hetzelfde zijn, onze zaterdagavond voor altijd anders. Wie gaat ons nu opbeuren? Wie zal nu de gekste danspasjes tonen? Onze tranen van geluk zijn vandaag tranen van verdriet. Je was een vriend uit de duizend, altijd eerlijk en trouw. Met een 'hoekske' af, maar wel het juiste 'hoekske'."





Ook zijn zus Riet nam het woord. "Gek, gekker, gekst. Dat was jij ten voeten uit. Jij was diegene die van kleins af aan altijd de boel opfleurde - op school, de scouts, bij de sportclub. Ik weet niet of ooit nog een lach zonder jou hetzelfde zal klinken. Je was zó graag gezien, een beetje een allemansvriend. De Forever 27-club is voor grootse mensen, een icoon als jij past daar zeker bij. Ik hou van jou en zal jou altijd missen."





Dat Toon iedereen aan het lachen kon brengen, ondervonden ook zijn collega's bij kapsalon Brabants & Co, waar Toon sinds augustus als kapper aan de slag was.





"We hebben Toon leren kennen als een spontane, enthousiaste collega die zijn werk met plezier uitvoerde. Als we eens een zware werkdag gehad hadden, dan zei hij: 'Doe je het nog geire?'. Toen toverde hij meteen opnieuw een lach op onze gezichten. We gaan je missen, Toon."





Slingers

Toon stond erom bekend unieke oneliners uit zijn mouw te kunnen schudden, herinnert een vriendin zich.





"We zouden van u ons hoofd niet mogen laten hangen, ook al zou het u pijn doen dat we nu zoveel verdriet hebben. Maar het is zoals je altijd zei: 'Het leven is een soep en wij zijn de balletjes'. Of: 'Het leven is één groot feest, maar de slingers moet je wel zelf ophangen.' Als er iets is wat jij wel hebt gedaan, dan is het wel slingers ophangen. Niet alleen in mijn leven, maar in het leven van iedereen rondom jou. Ook jouw oneliners zullen blijven we herinneren. Zoals: 'Ik zeg altijd: in een stacaravan kan je ook gaan zitten, hé'. Doe dat goed hierboven, makker. Hang daar ook maar wat slingers op."