"Eric leeft verder in zijn GP" LAATSTE GROET AAN GEBOERS OP BOOGSCHEUT VAN GEBOORTESTREEK BIRGER VANDAEL

16 mei 2018

02u57 0 Mol Op het motorcrosscircuit van Lommel werd gisteren afscheid genomen van ex-motorcrosser Eric Geboers. Op een boogscheut van Balen, de plek waar hij opgroeide in een gezin van zeven. "Toen veel van zijn vrienden zich lieten verleiden door vrouwen en drank, bleef hij leven voor zijn sport", vertelt jeugdvriend Jo Gevers (60) uit Mol.

Aan het crossparcours in de Marie Curiestraat was het over de koppen lopen. De keuze voor deze locatie voor zijn afscheid is allesbehalve toevallig. Geboers groeide op enkele kilometers van het circuit op. In 'zijn' Balen stond hij later in zijn leven mee aan de wieg van het Hondapark en de voormalige discotheek 'The Kid' in Wezel. Menig Balenaar ging zijn prestaties meermaals bewonderen op de cross van de Keiheuvel half augustus. "We zullen de mooie herinneringen aan onze 'grote' kampioen voor altijd koesteren", klonk het bij het gemeentebestuur.





Jo Gevers uit Mol leerde Geboers kennen op zijn elfde, toen de kleine Eric amper vijf jaar oud was: "Hij reed al snel veel fietsen en motors kapot en bleek een groot talent. Zijn fysieke kwaliteiten waren impressionant. Hij ging met zware gewichten op zijn schouders trainen op de piste en werd een 'sterke duvel'. Ik herinner hem als een sympathieke man en een grapjas. Zijn overlijden heeft mij en de hele crosswereld diep geraakt."





Voorbeeld

Vanaf 2008 tot aan zijn overlijden was Geboers in Lommel organisator van de Belgische manche van het wereldkampioenschap, de zogenaamde GP van België. Tussen 2002 en 2007 nam Geboers deze rol ook al op zich aan de Citadel van Namen. Zo ijverde hij voor het behoud van 'zijn' sport, die op diverse circuits in ons land verdween, mede door disputen met natuurorganisaties. "Toen ik hem tijdens zijn carrière leerde kennen, was hij al over zijn top, maar Eric was voor ons allemaal een voorbeeld. Hij zorgde ervoor dat de sport op tv kwam en nationale aandacht kreeg", aldus Johan Boonen (49), huidig manager van het nationale motorcrossteam en organisator van de GP in Lommel.





Geen GP Eric Geboers

"Later werkte hij met jongeren en zorgde Eric ervoor dat de cross in Lommel - destijds ingericht door mijn grootvader - kon blijven bestaan. Hij legde de nodige contacten en bracht helpende mensen aan. Op die manier herleefde de tijd van weleer. Deze wedstrijd zal in de toekomst jammer genoeg niet de GP Eric Geboers heten, want we hebben het geld van een titelsponsor nodig. Uiteraard zullen we op 5 augustus wel stilstaan bij zijn overlijden."





De ex-motorcrosser laat een vrouw en twee kinderen na. Vandaag vindt de uitvaart in intieme kring plaats.