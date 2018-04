'Ere Kapitein-Commandant' Jacques van Gils (83) overleden 04 april 2018

Het brandweerkorps in Mol heeft afscheid moeten nemen van één van haar vroegere commandanten. Oud-commandant Jacques van Gils (83) is tijdens het paasweekend onverwachts overleden in WZC Witte Meren in Mol. Jacques van Gils had een jarenlange carrière bij de brandweer achter de rug. Het leverde hem de titel van 'Ere Kapitein-Commandant Brandweer Mol' op. Jacques Van Gils kreeg verscheidene eretekens. Zo was hij onder meer Ridder in de Orde van Leopold II en Ridder in de Kroonorde. De man laat drie kinderen en verscheidene (achter)kleinkinderen achter. "Gedichten heb je ons nooit leren schrijven, je hebt ons andere dingen geleerd Pa, en je had gelijk", schreven zijn kinderen op de rouwbrief.





De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag 7 april om 10 uur plaats in de St. Pieter en Pauwelkerk, gevolgd door een asverstrooiing op de begraafplaats aan Kruisven. (JVN)