"Bakhuis ook figuurlijk warmste plek" VRIJWILLIGERS STARTEN MET BOUW LEMEN OVEN AAN MOLEN JEF VAN NOOTEN

11 augustus 2018

02u44 0 Mol Buurtbewoners van de molen in Ezaart kunnen binnenkort bakken in een 'eeuwenoude' bakoven van leem. Vrijwilligers zijn gisteren gestart met de bouw van zo'n oven. De bakoven wordt het kloppend hart van het bakhuis dat er wordt opgetrokken.

Aan de molen van Ezaart in Mol werd dit jaar gestart met de bouw van een nieuw Kempens bakhuis. "Al is 'nieuw' misschien niet het juiste woord. Alle materialen komen uit oude boerderijen en schuren, en het bouwteam verdiepte zich in oude bouwtechnieken", vertelt Lieve Heurckmans.





De droom van een nieuw bakhuis - inclusief bakovens - zoals er vroeger veel waren in de Kempen, ontstond in 2015. Enkele vrijwilligers startten daarom het project 'Kempense Ovenschotels'. Het project kreeg de steun van de gemeentes Mol en Balen, en het Europees LEADER-programma. Binnen het project werden eerder al mobiele lemen oventjes voor op feesten gelanceerd, of workshops bakken georganiseerd. Ondertussen werd achter de schermen ook hard gewerkt aan de bouw van een bakhuis aan de molen van Ezaart.





Vuurvaste stenen

Enkele maanden geleden gingen de bouwwerken van start. "De bouw van ons bakhuis gaat goed vooruit, met dank aan de vele vrijwilligers", zegt Lieve Heurckmans van 'Kempense Ovenschotels'. "Een bakhuis bouwen met oude technieken en materialen... Eigenlijk wisten we niet goed waar we aan begonnen. Maar al snel kregen we van her en der reacties dat we bouwmaterialen mochten komen halen. Zo komen onze bakstenen van het kippenhok bij Janneke Verachtert op de Hessie en van een oude boerderij uit Laakdal. De vuurvaste stenen komen van bij Vanheesmetalen nv. En de Boomse pannen en hout recupereren we dan weer van een 19de eeuwse schuur uit Hulshout."





De vrijwilligers van 'Kempense Ovenschotels' zien steeds meer organisaties en mensen mee op de kar springen. "De Molse Kamer voor Heemkunde deelt hun kennis over oude bouwtechnieken. De leerlingen van het Technisch Instituut Sint-Paulus komen in het najaar helpen op de bouw, en ook de jongeren van Jeugdinstelling De Kempen steken een handje toe", aldus nog Beurckmans.





Groentjes

Om het bakhuis compleet te maken, werd vrijdag gestart met de bouw van een bakoven zoals die eeuwen geleden gebruikt werd. "De oven wordt gebouwd met leem, oude Beerse stenen en vuurvaste stenen. Met de bouw ervan staan we alweer een hele stap dichter bij onze droom: een warm bakhuis waar iedereen samen komt bakken, experimenteren met groenten uit de tuin en gezellig samen komt eten", besluit Lieve Heurckmans van Kempense Ovenschotels. In de toekomst kunnen buurtbewoners, verenigingen of iedereen die wil hier samen komen bakken. Ons bakhuis wordt letterlijk en figuurlijk de warmste ontmoetingsplaats van Mol en omstreken. In het voorjaar van 2019 hopen we van start te gaan met onze workshops brood bakken."