"Altijd graag onder de mensen gekomen" MATHILDE CUYVERS (107) IS OUDSTE MOLLENAAR OOIT BERT HUYSMANS

10 augustus 2018

02u42 0 Mol Mathilde Cuyvers mocht gisteren haar 107de verjaardag vieren. Daarmee is ze de oudste Mollenaar ooit. In Woonzorgcentrum Ten Hove, waar Mathilde al 26 jaar woont, was het groot feest. Er werd voor haar gezongen en ze kreeg heel wat cadeautjes. "Het geheim om zo oud te worden? Dat heb ik niet."

107 jaar worden, het is niet iedereen gegeven. Het is zelfs voor het eerst dat een Mollenaar die leeftijd haalt. Mathilde Cuyvers was al wel een aantal jaren de huidige oudste inwoner van de gemeente en momenteel naar schatting ook van de hele Kempen. In de Groene Oase in Woonzorgcentrum Ten Hove werd er gisteren feest gevierd. In een bomvolle zaal werd ze feestelijk ontvangen door haar medebewoners, het personeel, familie en vrienden. Eerst mocht ze door een erehaag van het personeel, daarna voerde schepen Wim Caeyers het woord en werd er in groep voor haar een verjaardagslied gezongen, onder begeleiding van het contactkoor dementie. Van de gemeente kreeg Mathilde een bijzondere 'witte mol' uit glas, met een roos en een hoedje, verwijzend naar haar vroegere werk bij de hoedenmaker. Een Molse winkel mocht in naam van de koning en de koningin een mand met chocolade maken voor Mathilde. Ze is ook de eerste Molse ooit die al acht brieven van de koning kreeg om haar te feliciteren, van twee verschillende koningen zelfs. Verder kreeg ze nog een grote bos bloemen en zelfs inspecteur Bart Moeskops kwam in naam van de politiezone Balen-Dessel-Mol een grote verjaardagskaart afgeven. In haar kamer werden er ook een tweehonderd verjaardagskaarten opgehangen, het resultaat van een oproep die de gemeente eerder lanceerde omdat Mathilde altijd heel graag kaartjes krijgt met haar verjaardag.





Een man had Mathilde nooit. Misschien het geheim om zo oud te worden? "Wie weet", zegt hoofdverpleegkundige Marina Mol met de glimlach. "Minder zorgen, het zou kunnen. Al denk ik dat het vooral is omdat ze altijd genoten heeft van het leven, af en toe een borreltje heeft gedronken en altijd graag onder de mensen is geweest. Ze heeft altijd graag gewandeld en gebabbeld. Ze is een fiere en lieve dame die ook altijd heeft meegedaan aan de activiteiten. Zelfs nu nog, als er hier binnen de afdeling dingen te doen zijn. Een verwendag bijvoorbeeld, en ook bij de wekelijkse kaartnamiddag komt ze altijd nog bijzitten." Mathilde zelf genoot van al de aandacht, maar was ook een beetje overweldigd. "Een geheim om zo oud te worden? Dat heb ik niet", liet ze zich wel nog ontvallen.





Lekker stukje 'gateau'

's Middags stonden er frieten en kroketjes op het menu, voor de gelegenheid met een glaasje cava. En in de namiddag werd een grote biscuit geserveerd waar iedereen van mocht komen proeven. "Een lekker stukje 'gateau'", zo stelde Mathilde zelf. "Dat hoort er wel bij op zo'n dag."