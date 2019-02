“Aan haar haren binnengesleurd, verkracht en bont en blauw geslagen”: veertiger riskeert 4 jaar cel voor mishandeling Poolse vriendin Kristof Baelus

06 februari 2019

13u54 0 Mol Wim V.G. (46) uit Mol riskeert een effectieve celstraf van 4 jaar voor mishandeling, verkrachting en vrijheidsberoving van zijn toenmalige Poolse vriendin. De man is eerder al veroordeeld in een verkrachtingszaak. Zijn advocaat noemt de vrouw ongeloofwaardig en gaat voor de vrijspraak.

In maart 2018 zoekt de Poolse S. een taxi van het station in Mol naar haar woonplaats in Hasselt. Na navraag in het station krijgt ze het telefoonnummer van Wim V.G., die vroeger taxichauffeur was. Een maand later neemt V. G. contact op met de vrouw. Ze spreken af en V.G. blijft slapen bij de vrouw. Enkele weken later trekt het koppel in bij V.G. in Mol.

“Toen zijn de problemen begonnen. V.G. wil de macht hebben over mijn cliënte. Ze mag niets meer zelfstandig ondernemen. Hij gaat altijd mee als ze de woning verlaat. Na twee weken al beseft mijn cliënte dat ze zo niet wil samenleven”, zegt de advocate van S.

Bewusteloos geslagen

“Wanneer S. beslist te verhuizen, reageert V.G. zeer agressief”, aldus de advocate. “Hij slaat haar twee uur lang, tot ze het bewustzijn verliest. Wanneer ze probeert te vluchten, sleurt V.G. haar aan haar haren weer naar binnen.”

Eind maart 2018 zet V.G. zijn vriendin af in de tandartsenpraktijk in Geel waar zij dan werkt. “De tandarts ziet dat ze bont en blauw geslagen is en haar gezicht bebloed. Ze vertelt ook dat ze verkracht en vernederd wordt”, aldus de advocaat. “Mijn cliënte was dan al 32 dagen arbeidsongeschikt door toedoen van V.G.”

De advocate van S. vraagt om een schadevergoeding én een contactverbod, dat laatste liefst zelfs levenslang.

“De politie was erg aangedaan door haar verhaal. Ze had duidelijk doodsangsten doorstaan”, aldus de openbare aanklager.

Ook na het einde van de relatie blijft de man zijn ex stalken met berichten via WhatsApp.

Eén keer

De raadsheer van Wim V.G. gelooft het verhaal van de vrouw niet en gaat resoluut voor de vrijspraak.

“Ik weet dat mijn cliënt zijn verleden niet mee heeft. Hij is al veroordeeld in een verkrachtingszaak en hij kan soms agressief uit de hoek komen”, klinkt het. “Hij geeft toe dat hij S. heeft geslagen, maar dat gebeurde in een reflex nadat zij hem eerst een klap had verkocht in een hoogoplopende discussie. Hij heeft daar spijt van.”

S. verklaart in het dossier dat ze het financieel moeilijk had, maar dat betwist de advocaat van V.G. “Ze stak hier 20.000 euro in de oprichting van een bvba en op een andere rekening had ze nog 19.000 euro.”

“Ook opvallend”, zegt de advocaat, “is dat de vrouw in Engeland al eens klacht heeft ingediend voor verkrachting voor ze naar België trok, zegt de raadsman van V.G.

“Deze vrouw kunnen wij toch niet geloven?”, sluit de advocaat zijn betoog af.

Door het verleden van de man vordert de openbare aanklager een effectieve gevangenisstraf van vier jaar. Vonnis op 13 maart.