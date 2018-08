Zomerbar krijgt tweede editie 03 augustus 2018

De nieuwe pop-up zomerbar The Village aan het Heidebos heeft haar eerste editie afgesloten. Initiatiefnemer Tibbe Verschaffel blikt tevreden terug. "We hebben iedereen bereikt van jong tot oud met workshops voor kinderen en een seniorennamiddag", zegt Verschaffel, die zijn medewerkers, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeente bedankt voor de kansen. "Dit was de eerste editie, maar zeker en vast niet de laatste. We hebben al heel wat nieuwe ideeën voor een volgende keer." (YDS)